IND W vs BAN W: नौ छक्के और 204 का स्ट्राइक रेट... शेफाली वर्मा ने जापान में की तोड़-फोड़, ठोका T20I करियर का पहला शतक

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एशियन गेम्स-2026 के दूसरे सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया। ये उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक भी है। शेफाली की इस पारी के दम पर भारत ने 195 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है।

शेफाली ने 49 गेंदों पर नाबाद 100 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने तीन चौके और नौ छक्कों की मदद से ये शतक पूरा किया। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 204.08 का रहा। आखिरी गेंद पर पूरा किया शतक शेफाली को इस मैच में कम स्ट्राइक मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने दमदार खेल दिखाते हुए अपना आतिशी अंदाज दिखाया। पारी की आखिरी गेंद पर शेफाली ने अपना शतक पूरा किया। इससे पहले शेफाली ने टी20 में शतक नहीं जमाया था। इस काम को उन्होंने जापान में अंजाम दिया। उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी की। मंधाना के आउट होने के बाद शेफाली ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया।