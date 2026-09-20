IND W vs BAN W: स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, इस मामले में बनीं T20I की नई क्वीन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे एशियन गेम्स-2026 के सेमीफाइनल में इतिहास रच दिया है। मंधाना ने इस मैच में न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 का तमगा हासिल कर लिया है।

भारतीय महिला टीम एशियन गेम्स-2026 के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ रही है और इस मैच में जीत उसे सेमीफाइनल में पहुंचा देगी जहां श्रीलंका उसका इतंजार कर रही है। श्रीलंका ने आज ही के दिन पाकिस्तान को मात देकर फाइनल में जगह बनाई। दोनों टीमें हाल ही में एशिया कप-2026 के फाइनल में भिडी थीं जहां भारत ने जीत हासिल की थी।

मंधाना बनी क्वीन मंधाना ने इस मैच में जैसे ही आठ रनों का आंकड़ा छुआ वह महिला टी20 इंटरनेशनल में नई क्वीन बन गईं। वह महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। इस मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स को पीछे छोड़ा है। बेट्स के नाम टी20 इंटरनेशनल में 4758 रन हैं। मंधाना ने इस आंकड़े को पार कर लिया।