IND vs WI: पांचवें टी20 से पहले टीम इंडिया से जुड़े भुवनेश्वर कुमार, इस वजह से मिला मौका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ शनिवार को खेले जाने वाले आखिरी और निर्णायक मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम में एक बदलाव किया गया है। टीम में भुवनेश्वर कुमार की एंट्री हुई है। बीसीसीआई ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर इस बात का एलान किया।

भुवनेश्वर को अर्शदीप सिंह की जगह टीम में जगह मिली है जिन्हें चौथे टी20 मैच में कंधे में चोट लग गई थी। इसी कारण वह आखिरी मैच नहीं खेलेंगे। बने अर्शदीप के बैकअप बीसीसीआई ने जो बयान जारी किया है उसमें अर्शदीप की चोट की जानकारी दी है, लेकिन यह साफ तौर पर नहीं बताया है कि वह टीम से बाहर हुए हैं या नहीं। बीसीसीआई ने अपने बयान में लिखा, "भुवनेश्वर कुमार को अर्शदीप सिंह की जगह टीम में शामिल किया गया है जिन्हें हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मैच में कंधे में चोट लग गई थी। पांचवें टी20 में उनके खेलने पर फैसला मैच से पहले लिया जाएगा।"