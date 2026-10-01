IND vs WI: भारत ए के मैच को अधूरा छोड़ टीम इंडिया से जुड़े अंशुल कंबोज, प्रसिद्ध कृष्णा को किया रिप्लेस
वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले तीसरे वनडे मैच के लिए भारतीय टीम में अंशुल कंबोज को शामिल किया गया है। वे चोटिल प्रसिद्ध कृष्णा की जगह लेंगे।
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोट की वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले तीसरे वनडे मैच से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह युवा पेसर अंशुल कंबोज को टीम में जगह मिली है। कृष्णा को दूसरे वनडे के दौरान चोट का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद वे बाहर हो गए थे।
कंबोज ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे अनौपचारिक चार दिवसीय मैच की प्लेइंग-11 का हिस्सा थे। हालांकि, अब वे मैच को बीच में छोड़कर टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं।