स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच इन दिनों 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के पहले 2 मुकाबले जीतकर भारत ने इस पर कब्‍जा जमा लिया है। अब आखिरी मैच में शुभमन गिल की नजर क्‍लीन स्‍वीप करने पर होगी।

दूसरी ओर मेहमान टीम जीत के साथ सीरीज का अंत करना चाहेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि सीरीज का तीसरा वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा? साथ ही फैंस विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा को मोबाइल पर कैसे एक्‍शन में देख सकते है?

लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा? भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच शनिवार, 3 अक्‍टूबर को खेला जाएगा। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच कहां खेला जाएगा? भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच कितने बजे शुरू होगा? भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस आधा घंटे पहले 1:30 बजे होगा। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरे वनडे मैच को टीवी पर कैसे देख सकते हैं? भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरे वनडे मैच को टीवी पर स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरे वनडे मैच को मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं? भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरे वनडे मैच को मोबाइल पर जियो हॉटस्‍टार एप पर देख सकते हैं। मैच से जुड़ी सभी अपडेट, रिपोर्ट और अन्‍य खबरें आप दैनिक जागरण एप और वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं।