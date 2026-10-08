स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। IND vs WI 2nd T20I Live Streaming: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज की भारत ने जीत के साथ शुरुआत की। लखनऊ के इकाना स्‍टेडियम में मंगलवार को हुए मुकाबले में श्रेयस अय्यर की सेना ने वेस्‍टइंडीज को 8 विकेट से रौंदकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।

टीम इंडिया की नजर अब इस बढ़त को दोगुना करने पर है। दूसरी ओर दूसरे मैच में मेहमान विंडीज टीम (India vs West Indies) वापसी की राह तलाशेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि सीरीज का दूसरा मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? साथ ही क्रिकेट प्रेमी टीवी और मोबाइल पर इस टक्‍कर को कैसे देख सकते हैं?