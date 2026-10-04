IND vs WI: पहले T20I में किसे मिलेगा मौका और कौन बैठेगा बाहर? संजू सैमसन-वैभव सूर्यवंशी को लेकर फंसा पेंच

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। IND vs WI 1st T20I Playing 11: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में मंगलवार को जब भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी तो कप्‍तान श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती ओपनिंग जोड़ी को चुनना होगा।

सलामी जोड़ी के लिए संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा औ वैभव सूर्यवंशी दावेदार हैं। हाल ही में खत्‍म हुए एशियन गेम्‍स 2026 में वैभव और अभिषेक पारी की शुरुआत कर रहे थे। वहीं ईशान मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे। हालांकि, घरेलू सीरीज में इसकी संभावना कम नजर आती है।

वैभव बैठ सकते बाहर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी का आगाज कर सकते हैं। पाकिस्‍तान के खिलाफ एशियन गेम्‍स के फाइनल में अभिषेक ने 28 गेंदों पर 61 रन कूट दिए थे। दूसरे ओर संजू का बल्‍ला नहीं चला। ईशान किशन को 3 नंबर पर उतारा जा सकता है। कप्‍तान श्रेयस अय्यर एक बार फिर चौथे नंबर पर आ सकते हैं। नंबर 5 पर तिलक वर्मा को मौका मिल सकता है।