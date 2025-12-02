IND vs SA 2nd ODI Pitch Report: बल्लेबाजों की मौज या गेंदबाज बरपाएंगे कहर, कैसा है रायपुर की पिच का मिजाज?
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। ये मैदान एक तरह से नया है और ज्यादा मैचों की मेजबानी का अनुभव इस मैदान को नहीं है। ऐसे में सभी की नजरें स्टेडियम की पिच पर होंगी। पिच क्रिकेट में काफी अहम रोल अदा करती है और इसलिए दोनों टीमें सबसे पहले पिच पर नजरें जमाती है।
पिच के हिसाब से ही टीमें अपनी प्लेइंग-11 चुनती है। ये मैदान नया है और इसलिए किसी को ज्यादा पता नहीं है कि पिच का मिजाजा कैसा है। फैंस तो चाहेंगे कि यहां रनों का बारिश हो और रांची जैसा मुकाबला देखने को मिले।
ऐसी है पिच
जहां तक पिच की बात है तो ये तेज गेंदबाजों के लिए बेहतर मानी जाती है और इसलिए बल्लेबाजों को परीक्षा देनी पड़ सकती है। तेज गेंदबाजों को यहां मदद मिलेगी और ऐसे में भारत को सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं। इस मैच से पहले यहां साल 2023 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच हुआ था। वो भी वनडे मैच था जिसमें कीवी टीम महज 108 रनों पर ढेर हो गई थी। नई गेंद से मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने कहर ढा दिया था।
हर्षित राणा ने रांची में शानदार गेंदबाजी की थी। उनको इस पिच से मदद मिल सकती है। प्रसिद्ध कृष्णा भी इस पिच पर कमाल कर सकते हैं। दोनों ही गेंदबाजों के पास अच्छी लंबाई है जिसके चलते दोनों को उछाल मिलता है। अगर पिच से सीम और स्विंग मिलती है तो फिर अर्शदीप भी कहर बरपाने का दम रखते हैं।
बल्लेबाजों की मुसीबत
दोनों ही टीमों के पास अच्छे गेंदबाज हैं और इसलिए बल्लेबाजों की भूमिका अहम हो जाती है। जिस टीम के बल्लेबाज पिच से मदद मिलने वाली गेंदबाजी का सामना अच्छे से करते हैं वो टीम जीत हासिल कर सकती है। भारत के पास रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल का अनुभव है जो उसे बढ़त दिलाता है।
