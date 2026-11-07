पाकिस्तान से हिसाब चुकता करने उतरेगा भारत, अन्वय द्रविड़ और आर्यवीर सहवाग पर रहेंगी नजरें
भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमें एशिया कप के ग्रुप-ए मुकाबले में आमने-सामने होंगी, जहां भारत पिछली हार का बदला ...और पढ़ें
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पीटीआई, अल अमेरात (ओमान)। भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीमें रविवार को अंडर-19 वनडे एशिया कप के ग्रुप-ए मुकाबले में आमने-सामने होंगी। दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की है और अब उनकी नजरें लगातार दूसरी जीत दर्ज करने पर होंगी।
इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारतीय टीम पिछले संस्करण में पाकिस्तान के हाथों मिली हार का हिसाब भी चुकता करना चाहेगी।भारत ने शुक्रवार को नेपाल को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। नेपाल की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन पर सिमट गई थी। भारतीय टीम ने 128 रन का लक्ष्य महज 19.1 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए हासिल कर लिया। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने मेजबान यूएई को नौ विकेट से हराया। पाकिस्तान ने 225 रन का लक्ष्य 37.3 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया।
सेमीफाइनल में जगह बनाने पर नजर
दोनों टीमों के लिए यह ग्रुप चरण का दूसरा आखिरी मुकाबला होगा। ऐसे में इस मैच का नतीजा ग्रुप-ए की अंक तालिका पर सीधा असर डालेगा। जीतने वाली टीम के पास ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने का मजबूत मौका होगा। साथ ही शीर्ष दो में जगह बनाकर सेमीफाइनल में पहुंचने का दावा भी पुख्ता हो जाएगा। दोनों टीमों का एक-एक लीग मुकाबला इसके बाद भी बाकी रहेगा।
आर्यवीर सहवाग पर रहेंगी नजरें
भारतीय टीम की बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व विस्फोटक प्रारंभिक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग की होगी। उन्होंने नेपाल के विरुद्ध नाबाद 70 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। आर्यवीर ने केवल 52 गेंदों का सामना करते हुए सात चौके और चार छक्के लगाए थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी में पिता वीरेंद्र सहवाग की शैली की झलक देखने को मिली।
कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने भी उनका अच्छा साथ दिया था। लक्ष्य ने 63 गेंदों में नाबाद 53 रन बनाए थे। दोनों बल्लेबाजों ने बिना विकेट गंवाए भारत को लक्ष्य तक पहुंचा दिया था। हालांकि, पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने भारतीय प्रारंभिक जोड़ी की असली परीक्षा होगी। भारतीय टीम में पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ भी शामिल हैं। नेपाल के विरुद्ध उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली थी।
भारत का स्क्वाड
लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशवर्धन सिंह चौहान (उपकप्तान), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), रजत बघेल (विकेटकीपर), वी. यशवीर, आर्यन सावसानी, मोहित उल्वा, काव्य पटेल, शाविन विनोद और ईशान सूद।
पाकिस्तान का स्क्वाड
फरहान यूसुफ (कप्तान), अब्दुल कादिर (विकेटकीपर), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली रजा, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हसनैन अब्बास डार, हयाम खान, हुजैफा अहसान, जहांगीर बिलाल, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद सियाम, निकाब शफीक, रिजवानुल्लाह और उस्मान खान।
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