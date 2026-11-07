पाकिस्तान से हिसाब चुकता करने उतरेगा भारत, अन्वय द्रविड़ और आर्यवीर सहवाग पर रहेंगी नजरें

पीटीआई, अल अमेरात (ओमान)। भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीमें रविवार को अंडर-19 वनडे एशिया कप के ग्रुप-ए मुकाबले में आमने-सामने होंगी। दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की है और अब उनकी नजरें लगातार दूसरी जीत दर्ज करने पर होंगी।

इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारतीय टीम पिछले संस्करण में पाकिस्तान के हाथों मिली हार का हिसाब भी चुकता करना चाहेगी।भारत ने शुक्रवार को नेपाल को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। नेपाल की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन पर सिमट गई थी। भारतीय टीम ने 128 रन का लक्ष्य महज 19.1 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए हासिल कर लिया। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने मेजबान यूएई को नौ विकेट से हराया। पाकिस्तान ने 225 रन का लक्ष्य 37.3 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया।

सेमीफाइनल में जगह बनाने पर नजर दोनों टीमों के लिए यह ग्रुप चरण का दूसरा आखिरी मुकाबला होगा। ऐसे में इस मैच का नतीजा ग्रुप-ए की अंक तालिका पर सीधा असर डालेगा। जीतने वाली टीम के पास ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने का मजबूत मौका होगा। साथ ही शीर्ष दो में जगह बनाकर सेमीफाइनल में पहुंचने का दावा भी पुख्ता हो जाएगा। दोनों टीमों का एक-एक लीग मुकाबला इसके बाद भी बाकी रहेगा।

आर्यवीर सहवाग पर रहेंगी नजरें भारतीय टीम की बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व विस्फोटक प्रारंभिक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग की होगी। उन्होंने नेपाल के विरुद्ध नाबाद 70 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। आर्यवीर ने केवल 52 गेंदों का सामना करते हुए सात चौके और चार छक्के लगाए थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी में पिता वीरेंद्र सहवाग की शैली की झलक देखने को मिली।