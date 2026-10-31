IND vs NZ 5th T20 Playing 11: आखिरी मैच जीतने के लिए इस ऑलराउंडर को मौका देंगे अय्यर, वैभव रहेंगे बेंच पर!

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए चौथे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के साथ भारत का लगातार तीन मैचों से चला आ रहा विजयी क्रम टूट गया था। अब दोनों टीमें रविवार को आखिरी टी20 मैच में उतरेंगी। भारत की कोशिश होगी कि वो जीत के साथ सीरीज का अंत करे और न्यूजीलैंड भी यही चाहेगा।

चौथे मैच में भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई थी और भारतीय बल्लेबाज भी फेल रहे थे। ऐसे में आखिरी मैच में जीत का दांव खेलने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर प्लेइंग-11 में बदलाव कर दें तो हैरानी नहीं होनी चाहिए।

शिवम दुबे को मिलेगा मौका? ईशान किशन दूसरे और तीसरे मैच में नहीं खेले थे और उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला था। चौथे मैच में ईशान की वापसी हुई थी और वैभव को बाहर जाना पड़ा था। पांचवें मैच में फैंस वैभव की वापसी की उम्मीद लगाए हैं, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। हालांकि, एक बदलाव देखने को मिल सकता है। शिवम दुबे अभी तक इस सीरीज में नहीं खेले हैं। उनको आखिरी मैच में खिलाया जा सकता है।