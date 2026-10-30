स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। श्रेयस अय्यर एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्‍यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले भारतीय कप्‍तान बन गए हैं। अय्यर ने शुक्रवार को न्‍यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा।

अय्यर को रोहित शर्मा को पीछे छोड़ने के लिए 13 रन की दरकार थी। उन्‍होंने ऑकलैंड में 11 गेंदों में 22 रन बनाकर रोहित के आंकड़ें को पीछे छोड़ दिया। अय्यर ने साल 2026 में अब तक 20 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कप्‍तानी करते हुए 666 रन बनाए।

इससे पहले 2022 में रोहित शर्मा ने 20 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कप्‍तानी करके 656 रन बनाए थे। पूर्व भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव 14 मैचों में 484 रन बनाकर इस लिस्‍ट में तीसरे स्‍थान पर काबिज हैं। सूर्या ने 2026 में ही यह कमाल किया था।

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्‍यादा T20I रन बनाने वाले भारतीय कप्‍तान श्रेयस अय्यर - 25 मैचों में 666 रन (2026*)

रोहित शर्मा - 29 मैचों में 656 रन (2022)

सूर्यकुमार यादव - 14 मैचों में 484 रन (2026)

विराट कोहली - 10 मैचों में 466 रन (2019)

रोहित शर्मा - 11 मैचों में 378 रन (2024) जून में शुरू की कप्‍तानी याद दिला दें कि श्रेयस अय्यर ने जून 2026 में आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टी20 टीम की कमान संभाली। उन्‍होंने तब से सभी मैचों में हिस्‍सा लिया। अय्यर के नेतृत्‍व में भारत ने जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ सीरीज जीती। अफगानिस्‍तान को घर में धोया और एशियन गेम्‍स 2026 में गोल्‍ड मेडल जीता।

बाबर का रिकॉर्ड बरकरार वैसे, एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्‍यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले कप्‍तान का रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम दर्ज है। बाबर ने 2022 में 29 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले और 939 रन बनाए। जापान के केंडल काडोवाकी फ्लेमिंग दूसरे स्‍थान पर काबिज हैं, जिन्‍होंने 2024 में 860 रन बनाए थे।

भारत को मिली पहली हार बहरहाल, श्रेयस अय्यर ने भले ही रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, लेकिन भारतीय टीम को मौजूदा न्‍यूजीलैंड दौरे पर पहली शिकस्‍त का सामना करना पड़ा। भारत को चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में न्‍यूजीलैंड के हाथों 87 रन की शिकस्‍त सहनी पड़ी।