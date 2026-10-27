IND vs NZ 3rd T20I Playing-11: सीरीज जीतने इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरे श्रेयस अय्यर, जानिए वैभव सूर्यवंशी टीम में हैं या नहीं

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मंगलवार को वेलिंग्टन के हेनरी स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे है और अगर यह मैच अपने नाम करती है तो सीरीज जीत लेगी। न्यूजीलैंड के लिए यह सीरीज में वापसी का आखिरी मौका है। अगर मेजबान टीम यह मैच हार गई तो फिर सीरीज भी उसके हाथ से निकल जाएगी।

वैभव सूर्यवंशी को मिली जगह? भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी वैभव सूर्यवंशी का नाम टीम में है। बस देखना यह होगा कि क्या वह ओपनिंग करने आते हैं या फिर दूसरे मैच की तरह तीसरे नंबर पर उतरते हैं। ईशान किशन की जगह उनको मौका मिला था जो चोट के कारण दूसरा मैच नहीं खेले थे और तीसरे मैच में भी वह फिट नहीं हो पाए हैं।