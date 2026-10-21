IND vs NZ: भुवी-वरुण की वापसी से मजबूत हुई गेंदबाजी, भारतीय बल्लेबाजों की होगी अग्निपरीक्षा; दबदबा कायम रखने उतरेगी टीम इंडिया

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड की धरती पर पिछली दो टी-20 सीरीज में अपराजित रहा भारत गुरुवार से क्राइस्टचर्च में शुरू होने वाली पांच मैचों की टी-20 सीरीज में बल्लेबाजी के दम पर मेजबान टीम को मात देने उतरेगा। श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली अपेक्षाकृत अनुभवहीन भारतीय टीम को न्यूजीलैंड की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और अभ्यास करने के लिए महज दो दिन का समय मिला है।

लंबी हवाई यात्रा के बाद भारतीय खिलाड़ियों के सामने जेट लैग से उबरने के साथ तेज और स्विंग लेने वाली पिचों के अनुरूप खुद को ढालने की चुनौती भी होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पिछला टी-20 मुकाबला 2022 में नेपियर में हुआ था। बारिश से बाधित यह मैच डकवर्थ-लुईस पद्धति के तहत टाई रहा था।

भारतीय बल्लेबाजों के लिए न्यूजीलैंड में खेलना होगा मुश्किल मौजूदा टीम में केवल चार बल्लेबाजों को न्यूजीलैंड में टी-20 खेलने का अनुभव है। इनमें कप्तान श्रेयस अय्यर के अलावा ईशान किशन, संजू सैमसन और शिवम दुबे शामिल हैं। ऐसे में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और 15 वर्षीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी जैसे आक्रामक बल्लेबाजों के सामने भी यहां की तेज और सीम लेने वाली परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाने की चुनौती होगी।

श्रेयस के लिए यह विदेशी दौरा भी काफी अहम है। उनकी कप्तानी की शुरुआत आयरलैंड और इंग्लैंड में लगातार दो हार के साथ हुई थी। ऐसे में वह न्यूजीलैंड के विरुद्ध अच्छा प्रदर्शन कर अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करना चाहेंगे। दूसरी ओर, मिशेल सैंटनर की अगुआई वाली न्यूजीलैंड टीम भारतीय कप्तान और उनकी टीम के लिए सीरीज को मुश्किल बनाने की पूरी कोशिश करेगी।

श्रेयस अय्यर को करना होगा साबित इसके साथ ही अय्यर के सामने अपनी कप्तानी और टीम की क्षमता साबित करने की चुनौती होगी। अगर इस सीरीज का परिणाम इंग्लैंड दौरे जैसा रहा, जहां भारत को लगातार हार का सामना करना पड़ा था, तो अय्यर पर दबाव बढ़ सकता है। उन्हें दो साल बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले टी-20 विश्व कप में भी भारत की कप्तानी करने का संभावित दावेदार माना जा रहा है।

गेंदबाजी चिंता का विषय भारतीय बल्लेबाजी में आक्रामकता की कमी नहीं है। वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने अपनी क्षमता दिखाई थी। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को शुरुआती मुकाबलों में अंतिम एकादश में जगह मिलने की संभावना कम है, लेकिन उनके रूप में भारत के पास एक और आक्रामक विकल्प मौजूद है। कप्तान अय्यर ने खुद स्वीकार किया है कि टीम को अपनी गेंदबाजी में सुधार करने की जरूरत है।

करीब चार साल बाद टी-20 टीम में लौटे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और फिट होकर वापसी करने वाले मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती से गेंदबाजी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि, नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे की गेंदबाजी क्षमता को लेकर सवाल बने हुए हैं।