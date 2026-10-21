न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज में इतिहास रच सकते हैं ईशान किशन, खतरे में दिग्गजों के रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के पास इतिहास रचने का मौका होगा। किशन के निशाने पर कई रिकॉर्ड्स होंगे। वे आईसीसी के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं और शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में अगर वे इसी फॉर्म को जारी रखते हैं, तो वे कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं।

किशन के पास सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड ध्वस्त करने का मौका है। गौरतलब हो कि भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत गुरुवार, 22 अक्टूबर से होने वाली है। सीरीज में कुल पांच मुकाबले खेले जाने हैं, जहां किशन के पास बेहतरीन मौका है। वे रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की लिस्ट में भी शामिल हो सकते हैं।

ईशान किशन रच सकते हैं इतिहास किशन के पास पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ये कारनामा पहले मैच में ही कर सकते हैं। किशन के पास भारत के लिए एक कैलेंडर ईयर में टी20 में सबसे अधिक रन बनाने का मौका है। सूर्या ने साल 2022 में 1164 रन बनाए थे। अगर किशन सात रन बना लेते हैं, तो वे सूर्या को पीछे छोड़ देंगे।

इस साल किशन का बल्ला टी20 में जमकर बोला है। वे भारत के लिए इस साल अब तक सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। किशन ने 34 टी20 पारियों में खेलते हुए 37.35 की औसत और 172.06 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,158 रन बनाए हैं।

मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं किशन ईशान के पास पाकिस्तानी मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। रिजवान टेस्ट खेलने वाले देशों में एक साल में टी20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने साल 2021 में 1326 रन बनाए थे। किशन कीवी टीम के खिलाफ होने वाली इस सीरीज में ये रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। उन्हें रिजवान को पीछे छोड़ने के लिए 139 रनों की जरूरत है।