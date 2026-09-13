स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत और अफगानिस्‍तान (IND vs AFG) के बीच तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज की शुरुआत रविवार यानी 13 सितंबर होगी। सीरीज के सभी मुकाबले दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेले जाएंगे। अफगानिस्‍तान इस सीरीज में मेजबान की भूमिका निभाएगा। इस सीरीज को दोनों देशों की क्रिकेट की दोस्‍ती का नया अध्‍याय माना जा रहा है।

याद दिला दें कि भारत-अफगानिस्‍तान के बीच तीनों टी20 इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी अरुण जेटली स्‍टेडियम करेगा। यह तीन टी20 इंटरनेशनल मैच क्रमश: 13, 15 और 17 सितंबर 2026 को खेले जाएंगे। प्रत्‍येक मैच का टॉस शाम 7 बजे और लाइव एक्‍शन शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

भारत और अफगानिस्‍तान के बीच इस रोमांचक टी20 इंटरनेशनल सीरीज का लाइव एक्‍शन आप जागरण पर भी देख सकते हैं। दरअसल, जागरण यूजर्स के लिए फैनकोड एक से बढ़कर एक मजेदार प्‍लान्‍स लेकर आया है, जिससे दर्शकों के मैच देखने का अनुभव पूरी तरह नया और दिलचस्‍प होगा।

यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं स्‍पोर्ट्स इवेंट्स - https://www.jagran.com/sports-watch/cricket गौरतलब है कि भारत और अफगानिस्‍तान के बीच अब तक कुल 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। इसमें टीम इंडिया का पलड़ा एकतरफा भारी रहा। मेन इल ब्‍ल्‍यू ने आठ मैच जीते। दोनों टीमों के बीच एक मैच बेनतीजा रहा। इस बार मेजबान बनकर अफगानिस्‍तान की टीम भारत के खिलाफ अपनी टी20 इंटरनेशनल जीत का खाता खोलने की कोशिश करेगी।