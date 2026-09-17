IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी पर तीसरे T20I मैच में रहेंगी नजरें, अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया
अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर भी नजरें रहने वाली हैं।
समय कम है?
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खेल संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में अफगानिस्तान की मेजबानी में खेली जा रही टी-20 सीरीज को पहले ही कब्जे में कर चुकी भारतीय टीम गुरुवार को होने वाले तीसरे मुकाबले में एकादश में बदलाव कर सकती है। एशियाई खेलों से पहले बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का यह अच्छा मौका होगा। ऐसे में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को अंतिम एकादश में अवसर दिया जा सकता है।
भारत ने पिछले दोनों मुकाबले एकतरफा अंदाज में खत्म किए हैं और अब उसकी नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी। मंगलवार को मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी संकेत दिए थे कि अंतिम मुकाबले में संयोजन में बदलाव किया जा सकता है, ताकि जापान रवाना होने से पहले खिलाड़ियों को पर्याप्त मैच अभ्यास मिल सके।
वैभव सूर्यवंशी के लिए जगह बनाना चुनौती
हालांकि अब तक के चयन से संकेत मिला है कि भारत सूर्यवंशी को अंतिम एकादश में शामिल करने के लिए बहुत ज्यादा बदलाव करने के पक्ष में नहीं है। 15 वर्षीय सूर्यवंशी ने जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर भारत के लिए पदार्पण किया था। उस समय संजू सैमसन फॉर्म में नहीं थे। अब सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों अच्छी लय में हैं। दोनों एक-एक प्रारूप में नियमित खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्हें आराम देने का फैसला आसान नहीं होगा।
सूर्यवंशी को खिलाने का एक विकल्प ईशान किशन को आराम देना हो सकता है। किशन ने राष्ट्रीय टीम से जुड़ने से पहले पूर्व क्षेत्र की कप्तानी करते हुए दलीप ट्रॉफी में हिस्सा लिया था। मौजूदा सीरीज में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सैमसन संभाल रहे हैं।
अय्यर और तिलक को भी बल्लेबाजी का मौका
भारत के शीर्ष तीन बल्लेबाजों ने पहले दो मैचों में ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया, जिससे मध्यक्रम के बल्लेबाजों को ज्यादा बल्लेबाजी का अवसर नहीं मिला। टीम प्रबंधन चाहेगा कि अय्यर और तिलक वर्मा को भी क्रीज पर समय मिले। वहीं नीतीश रेड्डी और शिवम दुबे अब तक सीरीज में बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं। गेंदबाजी में फिट होकर लौटे नीतीश रेड्डी का विकेट लेना टीम के लिए सकारात्मक संकेत रहा।
उन्हें चोटों से जूझने वाले स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बैकअप के तौर पर देखा जाता है, इसलिए भविष्य की योजनाओं में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह दूसरे टी20 में खेलने वाले रवि बिश्नोई ने अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें एक और मौका मिलने की संभावना है। वहीं जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की नई गेंद की जोड़ी ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है।
अफगानिस्तान के लिए होगी बड़ी चुनौती
दूसरी ओर अफगानिस्तान के लिए सीरीज के अंतिम मैच में बल्लेबाजी में सुधार करना बड़ी चुनौती होगी। टीम पावरप्ले में बुमराह और अर्शदीप जैसे अनुभवी तेज गेंदबाजों से निपटने के बाद पारी को मजबूत आधार देना चाहेगी। कप्तान इब्राहिम जादरान ने माना कि टीम को 150-160 रन के स्कोर को 200 से ज्यादा तक ले जाने के लिए सही इरादे के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। उनका कहना था कि अगर अफगानिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर की बड़ी टीम को हराना है तो उसे 200 से अधिक रन बनाने की मानसिकता के साथ उतरना होगा।
भारत की टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और यश ठाकुर।
अफगानिस्तान की टीम
इब्राहिम जादरान (कप्तान), अजमनतुल्लाह ओमरजई, नूर अहमद, रहमानुल्लाह गुरबाज, गुलबदीन नाइब, मुजीब उर रहमान, नूर उल रहमान, मोहम्मद नबी, फजलहक फारूकी, सेदिकुल्लाह अटल, राशिद खान, दार्विश रसूली, नांगेलिया खरोडी, नवीन उल हक, अब्दुल्ला अहमदजई।
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