ऋषभ पंत को मिली कप्तानी, सरफराज खान बने उप-कप्तान; इस टूर्नामेंट के लिए BCCI ने सौंपी जिम्मेदारी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। ईरानी कप 2026-27 के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम की घोषणा कर दी गई है। भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि बल्लेबाज सरफराज खान उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे।

टीम में सनत सांगवान को भी शामिल किया गया है। हालांकि तेज गेंदबाज आकाश दीप को मुकाबले में खेलने से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। ईरानी कप का यह मुकाबला एशियाई खेलों और भारत की वेस्टइंडीज के विरुद्ध वनडे सीरीज के समान समय पर आयोजित होगा। इस कारण भारतीय क्रिकेट टीम के कई प्रमुख खिलाड़ी इस मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।

रेस्ट ऑफ इंडिया और जम्मू-कश्मीर के बीच होगा मुकाबला इसके बावजूद शेष भारत की टीम में घरेलू क्रिकेट के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ईरानी कप 2026-27 में रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू-कश्मीर का सामना शेष भारत से होगा। यह मुकाबला एक से पांच अक्टूबर तक श्रीनगर में खेला जाएगा।