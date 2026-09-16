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हार्दिक पांड्या-ऋषभ पंत को भारतीय टीम में नहीं मिली जगह, आकिब नबी और नमन धीर वनडे में नए चेहरे

By Digital Desk Edited By: Praveen Kumar Mishra
Published: Wed, 16 Sep 2026 10:19 PM (IST)

वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या की वापसी की चर्चा थी। हालांकि, उन्हें टीम में ...और पढ़ें

ऋषभ पंत-हार्दिक पांड्या

ऋषभ पंत-हार्दिक पांड्या

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जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के विरुद्ध महीने के अंत से शुरू हो रही वनडे और टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को वनडे टीम में जगह नहीं मिली है, जबकि पंजाब के युवा ऑलराउंडर नमन धीर और जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज के इस दौरे का पहला मैच तिरुअनंतपुरम में खेला जाएगा। अजीत अगरकर की अध्यक्षता में बुधवार को नई दिल्ली में चयन समिति की बैठक हुई। टी20 टीम में मुख्य रूप से एशियाई खेलों के लिए चुने गए खिलाड़ी शामिल हैं।

हार्दिक पांड्या को नहीं मिला मौका

टीम में यश ठाकुर और विप्रज निगम की जगह मयंक यादव और प्रिंस यादव को टीम में शामिल किया गया है। हार्दिक के 20 सितंबर को फिट घोषित किए जाने की संभावना है लेकिन राष्ट्रीय चयन समिति उन्हें तभी टीम में चुनेगी जब वह भारत ‘ए’ के लिए 10 ओवर गेंदबाजी करके अपनी फिटनेस साबित कर देंगे।

चयन समिति ने नीतीश कुमार रेड्डी को एशियाई खेलों की टीम से हटाकर वेस्टइंडीज के विरुद्ध वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है तो वहीं अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। नमन धीर को घरेलू क्रिकेट में पंजाब के लिए और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए किए गए प्रभावी प्रदर्शन का इनाम मिला है।

आकिब नबी को पहली बार वनडे टीम में मिली जगह

दूसरी ओर नबी ने इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में सरे के लिए दमदार प्रदर्शन कर पहली बार वनडे टीम में जगह बनाई है। वेस्टइंडीज के विरुद्ध यह सीरीज चयनकर्ताओं को नए खिलाड़ियों और अनुभवी खिलाड़ियों को परखने का मौका देगी। जडेजा की वापसी से टीम में अनुभव का भी इजाफा होगा।

वनडे सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुल जुरैल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर।

टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सैमसन, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव।

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