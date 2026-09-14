स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की जगह पर खतरा मंडरा रहा है। सैमसन का पिछले कुछ मैचों में खराब प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसकी वजह से उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में संजू का बल्ला नहीं चला और वे 10 रन बनाकर आउट हो गए।

सैमसन की जगह पर खतरा सिर्फ उनकी खराब फॉर्म की वजह से नहीं मंडरा रहा है बल्कि उनके लिए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी खतरा बने हुए हैं। सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज थे लेकिन उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ बाहर कर दिया गया। ऐसे में सैमसन दबाव में भी हैं कि उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं।

संजू सैमसन हो सकते हैं बाहर सैमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 10 रन बनाए थे। उन्होंने आईपीएल 2026 के बाद से टीम इंडिया के लिए पांच मैच खेले हैं, जिसमें से एक में भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं। उन्होंने आयरलैंड दौरे पर दो मैचों में 5 और जीरो रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर उनका स्कोर दो मैचों में 1 और 27 रन रहा है। वे पांच मैचों में सिर्फ दो बार दहाई के आंकड़े को पार कर सके हैं।

वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है मौका दूसरी तरफ सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दो अर्धशतक लगाए थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। भारत को अफगानिस्तान सीरीज के बाद एशियन गेम्स 2026 के लिए जापान जाना है। वहां पर टीम इंडिया के लिए हर मैच नॉकआउट होंगे क्योंकि मेन इन ब्ल्यू को सीधे क्वार्टरफाइनल में खेलना है। इसके बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल होगा। ऐसे में टीम इंडिया किसी ऑउट ऑफ फॉर्म चल रहे खिलाड़ी के साथ नहीं जाना चाहेगी।