IND vs AFG 2nd T20 Weather Report: बारिश, आंधी-तूफान मचाएंगे बवाल! दूसरे टी20 मैच में खड़ी न हो जाए बड़ी मुसीबत
India vs Afghanistan 2nd T20I Weather: भारतीय क्रिकेट टीम का सामना आज दूसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान से है। इस ...और पढ़ें
HighLights
भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा मैच आज
बारिश बन सकती है बाधा
भारत की नजरें सीरीज पर
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच आज खेला जाना है। ये मैच भी यहां के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। पहले मैच में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आई थी और मैच हुआ था। हालांकि, दूसरे मैच में किसी तरह की परेशान न आए इसकी संभावना कम नजर आ रही है। इसमें दिल्ली का मौसम बाधा बन सकता है।
भारत तीन मैचों की इस सीरीज में 1-0 से आगे है। अगर बारिश के कारण ये मैच धुल जाता है तो अफगानिस्तान के लिए सीरीज जीतने की संभावना खत्म हो जाएगी। वह ज्यादा से ज्यादा सीरीज ड्रॉ ही करा पाएगा।
बारिश बनेगी बाधा?
एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में आज मौसम खराब रहने की संभावना है और 55 प्रतिशत बारिश का अनुमान बताया गया है। साथ ही बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। दिन में कुल दो घंटे की बारिश की बात बताई गई है और बारिश की सबसे ज्यादा संभावना शाम को है। हालांकि, मैच रद हो इसकी संभावना कम है, लेकिन ओवरों मं कटौती लायक बारिश हो सकती है।
सुबह से दिल्ली का मौसम साफ है और बारिश नहीं है, लेकिन शाम या रात में ये बदल सकता है। दोनों टीमें इस बात को ध्यान में रखते हुए मैदान पर उतरेंगी।
भारत की नजरें सीरीज पर
टीम इंडिया तो सीरीज में 1-0 से आगे हैं। अब उसकी नजरें दूसरे मैच को जीत सीरीज अपने नाम करने की होगी। टीम इंडिया ने पहले मैच में जिस तरह का खेल दिखाया था उससे लगता है कि वह इस मैच में भी जीत हासिल करेगी। हालांकि, अफगानिस्तान को टी20 में हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये टीम भारत को हराने का दम भी रखती है। भारत का इस मैच में एक बदलाव करना तय है। वरुण चक्रवर्ती चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह रवि बिश्नोई को मौका मिल सकता है।
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