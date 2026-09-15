IND vs AFG 2nd T20 Weather Report: बारिश, आंधी-तूफान मचाएंगे बवाल! दूसरे टी20 मैच में खड़ी न हो जाए बड़ी मुसीबत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच आज खेला जाना है। ये मैच भी यहां के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। पहले मैच में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आई थी और मैच हुआ था। हालांकि, दूसरे मैच में किसी तरह की परेशान न आए इसकी संभावना कम नजर आ रही है। इसमें दिल्ली का मौसम बाधा बन सकता है।

भारत तीन मैचों की इस सीरीज में 1-0 से आगे है। अगर बारिश के कारण ये मैच धुल जाता है तो अफगानिस्तान के लिए सीरीज जीतने की संभावना खत्म हो जाएगी। वह ज्यादा से ज्यादा सीरीज ड्रॉ ही करा पाएगा।

बारिश बनेगी बाधा? एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में आज मौसम खराब रहने की संभावना है और 55 प्रतिशत बारिश का अनुमान बताया गया है। साथ ही बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। दिन में कुल दो घंटे की बारिश की बात बताई गई है और बारिश की सबसे ज्यादा संभावना शाम को है। हालांकि, मैच रद हो इसकी संभावना कम है, लेकिन ओवरों मं कटौती लायक बारिश हो सकती है।