प्रेट्र, दोहा। स्टार खिलाड़ियों से सजी भारत-ए की टीम रविवार को एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान-ए का सामना करेगी, जिसमें दोनों टीमों का इरादा अपनी लय बरकरार रखने का होगा।

दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की। तिलक वर्मा की अगुआई वाली भारत-ए की टीम ने शुक्रवार को अपने पहले मुकाबले में नेपाल को 306 रन से करारी शिकस्त दी जिससे टीम आत्मविश्वास से भरी होगी।

गत चैंपियन पाकिस्तान-ए ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 61 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। भारत-ए ने नेपाल के विरुद्ध शानदार प्रदर्शन करते हुए नौ विकेट पर 332 रन बनाए थे और इसके बाद उसकी पूरी टीम को 11.3 ओवर में महज 26 रन पर समेट दिया था।