स्टेडियम में घुसा स्कूटर सवार, रोकना पड़ा मैच; खिलाड़ियों का हंस-हंसकर हुआ बुरा हाल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में उस समय सभी की नजरें ठहर गईं जो एक छोटे से स्कूटर पर एक शख्स स्टेडियम के अंदर घुस आया। इस वजह से मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा।

मामला पहले दिन के खेल के आखिरी समय का है। भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी तभी कुछ ऐसा हुआ कि सभी की हंसी छूट गई। अंपायर को मैच रोकना पड़ा। बल्लेबाज के सामने आया शख्स भारत की तरफ से आकाशदीप क्रीज पर थे और दूसरे छोर पर ध्रुव जुरैल थे। ब्रेट रैंडल 83वां ओवर फेंक रहे थे। वह पांचवी गेंद फेंकने को दौड़े, लेकिन आकाशदीप अचानक से पीछे हट गए। उन्होंने साइट स्क्रीन की तरफ इशारा किया। वहां देखने पर पता चला कि एक शख्स छोटे से स्कूटर पर बाउंड्री के पीछे से निकल रहा है। हर कोई उस शख्स को देख हैरान रह गया।