स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी का ताजा पुरुष रैंकिंग्स में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एक बार फिर टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में नंबर-1 पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ईशान किशन को पीछे छोड़ा है।

साउथ अफ्रीका के धाकड़ हरफनमौला खिलाड़ी मार्को यानसेन ने ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में रवींद्र जडेजा और बॉलर्स की रैंकिंग में मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ नंबर-1 का ताज हासिल किया है। अभिषेक एक बार फिर नंबर-1 अभिषेक से पहले ईशान ने टी20 रैंकिग्स पर कब्जा जमाया हुआ था। ईशान जुलाई 2025 से ही नंबर-1 पर बने हुए थे। मगर अभिषेक ने हाल ही में दमदार प्रदर्शन स एक बार फिर नंबर-1 पर कब्जा जमा लिया है।