91 रन की तूफानी पारी खेलने के बाद फूट-फूटकर रोने लगीं हरमनप्रीत कौर, देखें इमोशनल Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर मंगलवार को जिंबाब्वे के खिलाफ 41 गेंदों में 91 रनों की तूफानी पारी खेलकर काफी ज्यादा भावुक हो गईं। हरमन इस दौरान फूट-फूटकर रोने लगीं।

हरमनप्रीत की दमदार पारी की वजह से भारत ने जिंबाब्वे को तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में 92 रनों से हराकर सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया।

बीच मैदान पर ही रोने लगीं हरमनप्रीत

हरमनप्रीत का इस मैच से पहले प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। हरनमप्रीत ने पिछले 10 मुकाबलों में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया था। हरमनप्रीत का एशिया कप और एशियन गेम्स दोनों ही निराशाजनक रहा था।

ऐसे में हरमनप्रीत ने शानदार वापसी करते हुए रायपुर में तूफानी पारी खेली। इस बेहतरीन पारी के बाद उन्होंने ब्रॉडकास्टर से बातचीत में कहा, 'बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस लुत्फ उठाना चाहती थी। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि मुझे मैदान में कुछ समय बिताने को मौका मिला।'

हरमनप्रीत ने हाल ही में टीम की कप्तानी छोड़ी थी। हरमनप्रीत इस दौरान अर्धशतक लगाने के बाद कमेंटेटर्स के साथ बातचीत करते हुए अपने आंसू पर काबू नहीं पा पाईं और फूट-फूटकर रोने लगीं। महिला टीम के पूर्व हेड कोच डब्ल्यूवी रमन, हरमनप्रीत से बात कर रहे थे, जब पूर्व कप्तान रोने लगीं। उन्होंने अपनी पारी का श्रेय रमन को भी दिया। हरमनप्रीत ने कहा, 'मैं बस लुत्फ उठाना चाहती थी, बस ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी करना चाहती और मैं वो करने में सफल रही। मुझे लगता है कि आपको भी इसका श्रेय जाना चाहिए। जब हम आए थे, तो आपने बोला था, आप करो जो करना चाहती हो और मैं भी यही चाहती थी। आपके उन शब्दों के लिए धन्यवाद'।