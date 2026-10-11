Hardik Pandya Birthday: कमबैक किंग हैं हार्दिक पांड्या, जब-जब टूटे तब-तब की है न भूलने वाली यादगार वापसी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हार्दिक पांड्या इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं। हार्दिक का करियर काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है। वो कई बार प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में विवादों से घिरे हैं। हालांकि, हार्दिक ने कभी हार नहीं मानी और सभी विवादों को मात देते हुए हर बार जबरदस्त वापसी की है।

हार्दिक के लिए आज का दिन बेहद खास है। हार्दिक आज अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। हार्दिक अपने 10 साल के क्रिकेटिंग करियर में कई विवादों में फंसे, मगर इन सबके बावजूद हार्दिक ने हर बार शानदार कमबैक किया है।

कॉफी विद करण से लेकर मुंबई इंडियंस की कप्तानी तक का विवाद हार्दिक के जीवन की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी कॉफी विद करण में हुई, जहां उन्होंने अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में खुलकर बात की थी। इस दौरान हार्दिक ने महिलाओं को लेकर अश्लील कमेंट किए थे। बात इतनी बढ़ गई की बीसीसीआई ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था।

हार्दिक ने बाद में माफी मांगी। मगर उनकी छवि उस समय खराब हो गई थी। हार्दिक कई महीनों तक एक्शन से दूर रहे। लेकिन हार्दिक ने इन सभी विवादों को भुलाकर टीम में शानदार वापसी की। इस घटना के बाद हार्दिक के अंदर काफी अच्छे बदलाव भी देखने को मिले।

हार्दिक ने इसके बाद भारत के लिए कई महत्वपूर्ण पारियां खेली और टीम को ढेर सारे मैच जिताएं। हार्दिक को भविष्य का टीम इंडिया का कप्तान बताए जाने लगा। उनकी कप्तानी में आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने ट्रॉफी जीती और 2023 में फाइनल तक का सफर तय किया।

हार्दिक के शानदार प्रदर्शन के बाद उनकी वापसी 2024 में मुंबई इंडियंस में हुई। दिग्गज रोहित शर्मा से कप्तानी छीनकर हार्दिक को सौंप दी गई, जो शायद रोहित के फैंस को पसंद नहीं आई। उस साल पूरे सीजन फैंस ने हार्दिक को टारगेट किया। मैदान के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर फैंस ने उनकी कड़ी आलोचना की। मुंबई का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। वो लीग स्टेज से ही बाहर हो गई।

खराब आईपीएल के बाद पर्सनल लाइफ में भी आई संकट आईपीएल 2024 हार्दिक के लिए बेहद खराब रहा। इसके बाद सबसे बड़ी मुसीबत उनके पर्सनल लाइफ में आ गई, जब नताशा स्टैनकोविक के साथ उनकी शादी भी टूट गई। नताशा और हार्दिक का एक बेटा भी है, जिसका नाम अगस्त्या है। हार्दिक आज भी अपने बेटे से मिलते रहते हैं। मगर नताशा के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया है। हार्दिक ने एक बार फिर की जबरदस्त वापसी हार्दिक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, दोनों ही जगह विवाद में उलझे हुए थे। खबरें थी कि रोहित और उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं है। वहीं उसी साल भारत को टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना था। ऐसा लग रहा था कि अगर टीम के अंदर दो स्टार खिलाड़ियों की नहीं बनेगी तो, भारत का जीतना मुश्किल होगा।

हार्दिक ने मगर सबकुछ भुलकर भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया। विश्व कप में हार्दिक ने 144 रन बनाए, साथ ही 11 विकेट भी झटके। हार्दिक के शानदार प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया ने 2007 के बाद पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता।