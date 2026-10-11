रणजी ट्रॉफी: शिखर के अर्धशतक से झारखंड ने केरल पर बनाई मजबूत बढ़त, जमशेदपुर में चल रह रोमांचक मैच

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के ऐतिहासिक कीनन स्टेडियम में लाल गेंद के रणजी घमासान का आगाज मेजबान झारखंड के शानदार दबदबे के साथ हुआ। शनिवार को एलीट ग्रुप-सी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी झारखंड की टीम ने सलामी बल्लेबाज शिखर मोहन के दर्शनीय अर्धशतक के दम पर पहले दिन लंच तक एक विकेट पर 113 रन बनाकर मुकाबले पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है।

शिखर और शरणदीप की ठोस शुरुआत कप्तान विराट सिंह का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का दांव पूरी तरह सटीक बैठा। सलामी बल्लेबाज शिखर मोहन और शरणदीप सिंह ने केरल के शुरुआती तेज आक्रमण को बेहद सहजता से निष्प्रभावी किया। दोनों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन साधते हुए पहले विकेट के लिए 87 रनों की मजबूत नींव रखी।

शरणदीप ने 92 गेंदों में तीन चौके और दो छक्कों की मदद से 33 रन बनाए। शानदार लय में दिख रहे शरणदीप को अनुभवी ऑफ स्पिनर जलज सक्सेना ने बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा। शिखर का जलवा, उत्कर्ष का आक्रामक साथ एक छोर पर डटे शिखर मोहन ने मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट लगाए। उन्होंने 85 गेंदों में छह चौकों की मदद से 58 रन ठोककर अपना अर्धशतक पूरा किया। तीसरे नंबर पर आए बाएं हाथ के बल्लेबाज उत्कर्ष सिंह ने भी ढीली गेंदों पर प्रहार किया।