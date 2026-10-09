42 साल के फाफ डु प्लेसी के मुरीद बन गए ग्रीम स्मिथ, तारीफ में जमकर पढ़े कसीदे

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: एसए20 के पांचवें सीजन की नीलामी में बुधवार को युवा प्रतिभाओं के साथ अनुभवी खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियों ने जमकर दांव लगाया। नीलामी में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसी प्रमुख आकर्षण रहे। 42 वर्षीय फाफ को अपनी टीम में शामिल करने के लिए जोबर्ग सुपर किंग्स और एमआइ केप टाउन के बीच जोरदार बोली देखने को मिली।

आखिरकार जोबर्ग सुपर किंग्स ने 1.57 करोड़ रुपये (1,62,286 डॉलर) में उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। इसके साथ ही फाफ की उस फ्रेंचाइजी में वापसी हुई, जिसके लिए वह एसए20 के पिछले चार सत्र खेल चुके हैं। फाफ की फिटनेस और लंबे समय तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने की क्षमता की लीग कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने जमकर तारीफ की।

स्मिथ ने पड़े कसीदे स्मिथ ने कहा कि फाफ की निरंतरता और अपने शरीर का जिस तरह से वह ध्यान रखते हैं, वह शानदार है। इस उम्र में भी उनका प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने और अपनी प्रेरणा बनाए रखना अविश्वसनीय है। ग्रीम स्मिथ ने कहा कि एसए20 के लिए खिलाड़ी की उम्र से ज्यादा उसकी गुणवत्ता और क्षमता मायने रखती है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता मैदान पर गुणवत्तापूर्ण क्रिकेटरों को उतारना है। खिलाड़ी युवा हो या उम्रदराज, इससे उनके लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता।