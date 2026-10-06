अब दिखेगी दिल्ली की दादागिरी! सौरव गांगुली बने DC के हेड कोच; IPL खिताब का सूखा होगा खत्म?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अपने पहले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) खिताब की तलाश कर रही दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ा फैसला किया है। इस टीम ने भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को अपना नया हेड कोच नियुक्त किया है। गांगुली ने यह जिम्मेदारी संभाल ली है और वह नीलामी की तैयारी में भी जुट गए हैं।

गांगुली इससे पहले भी टीम के साथ बतौर टीम निदेशक और मेंटॉर काम कर चुके हैं। वह इस फ्रेंचाइजी की एक और टीम प्रीटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच भी हैं जो पिछले सीजन में एसए 20 लीग के फाइनल में पहुंची थी।

गांगुली ने जाहिर की खुशी कोच बनने के बाद गांगुली ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि यह फ्रेंचाइजी उनके काफी करीब है। दिल्ली कैपिटल्स द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक गांगुली ने कहा, "मैं आईपीएल के हेड कोच का रोल संभालने के लिए तैयार हूं। दिल्ली कैपिटल्स वो फ्रेंचाइजी है जो मेरे दिल के करीब है और जिसके साथ मेरे सालों तक मजबूत संबंध रहे हैं। मैंने मालिकों, मैनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ियों के साथ काम किया है।"