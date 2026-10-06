प्रेट्र, बेंगलुरु। क्रिकेट के नियमों और भावना के संरक्षक मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के क्रिकेट प्रमुख फ्रेजर स्टीवर्ट ने कहा कि फ्रेंचाइजी आधारित टी-20 लीग खेलने के लिए क्रिकेटरों का टेस्ट से जल्दी संन्यास लेना चिंता का विषय है, लेकिन उन्हें कम खेलकर अधिक पैसा कमाने की चाह के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

स्टीवर्ट ने दिन के टेस्ट में गुलाबी गेंद के इस्तेमाल को प्रयोग के लिए अनुमति देने के आईसीसी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे पारंपरिक प्रारूप में रूचि फिर पैदा होगी। स्टीवर्ट ने कहा कि आईसीसी और मेरा मानना है कि द्विपक्षीय सीरीज में दोनों देशों को तय करने का अधिकार होना चाहिए कि क्या वे गुलाबी गेंद का इस्तेमाल करना चाहते हैं।

गुलाबी गेंद का फैसला सही स्टीवर्ट कर्नाटक क्रिकेट अंपायर संघ के साथ साझेदारी में एमसीसी के ला आफ क्रिकेट ऐप के कन्नड़ संस्करण के लांच के लिये यहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर दोनों टीमों को लगता है कि गुलाबी गेंद से खेलने पर खराब मौसम में भी समय का नुकसान नहीं होगा तो यह ठीक है।