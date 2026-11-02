14.2 करोड़ बचाएगी चेन्नई सुपर किंग्स, इस खिलाड़ी की छुट्टी तय; जहीर खान ने ले लिया फैसला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सीजन की नीलामी से पहले पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) एक बड़ा फैसला ले सकती है। वह उस खिलाड़ी से निजात पा सकती है जिसके लिए उसने पिछली नीलामी में 14.2 करोड़ खत्म किए थे।

चेन्नई ने पिछले साल उत्तर प्रदेश के ऑलराउंडर प्रशांत वीर के लिए लड़ाई लड़ी थी और 14.2 करोड़ रुपये खत्म करते हुए उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था। हालांकि, इस सीजन की नीलामी से पहले चेन्नई उन्हें रिलीज कर सकती है।

उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे प्रशांत क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई का मानना है कि प्रशांत ने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया जितना उनके लिए पैसा खत्म किया गया। 20 साल के इस बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर ने पिछले साल छह मैचों में 90 रन बनाए थे जिसमें से आरसीबी के खिलाफ 43 रन उसका सर्वोच्च स्कोर था। गेंदबाजी में वह पूरी तरह से नाकाम रहे थे और एक भी विकेट नहीं ले पाए थे।

ऐसे में चेन्नई उन्हें इस सीजन रिलीज करने के बारे में सोच रही है जिससे उसके 14.2 करोड़ रुपये बचेंगे। इससे वह कुछ और खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ सकती है। अगले सीजन के लिए नीलामी 16 दिसंबर को होनी है और इससे पहले फ्रेंचाइजी प्रशांत को रिलीज करने का एलान कर सकती है।