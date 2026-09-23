फिक्सिंग की बातों को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स ने तोड़ी चुप्पी, बताया है क्या है असली सच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में एक क्रिकेटर ने चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर की खबरें बुकी को देने का खुलासा करते हुए तहलका मचा दिया था। इस खिलाड़ी ने बताया था कि उसने टीम की प्लेइंग-11 की खबरें बुकी तक पहुंचाई थीं। इन बातों ने चेन्नई को काफी परेशान किया और अब पांच बार की चैंपियन ने इसे लेकर चुप्पी तोड़ी है।

क्रिकबज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन बातों को लेकर फ्रेंचाइजी अपनी वार्षिक आम बैठक में चर्चा करेगी और जरूरी कदम उठाएगी। फ्रेंचाइजी ने कहा है कि उसकी इस तरह के मामलों को लेकर जीरो टोलरैंस नीति है।

स्टिंग ऑपरेशन में हुआ खुलासा तहलका के स्टिंग ऑपरेशन में मैच फिक्सिंग को लेकर कई तरह के आरोप लगे हैं जिसमें चेन्नई का नाम लिया गया है। इसमें पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी रजित भाटिया ने बताया है कि उनके पास दिल्ली के एक खिलाड़ी के माध्यम से सीएसके की प्लेइंग-11 की जानकारी सार्वजनिक होने से पहले ही आ जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक, भाटिया ने कहा है कि उसने लंदन में रहने वाले बुकी को स्नैपचैट के जरिए सीएसके की प्लेइंग-11 की जानकारी देकर पांच आईपीएल मैच फिक्स किए हैं। उसने बताया है कि इसके लिए उसे प्रति मैच 60 लाख रुपये औऱ कुल तीन करोड़ रुपये मिले थे।