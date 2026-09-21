चेन्नई सुपरकिंग्स ने Zaheer Khan को बनाया नया हेड कोच, CSK का सोशल मीडिया पोस्ट हुआ वायरल
चेन्नई सुपरकिंग्स ने आईपीएल 2027 से पहले अपने नए हेड कोच का एलान कर दिया है। पांच बार की चैंपियन ...और पढ़ें
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई सुपर किंग्स ने भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को अपना नया हेड कोच बनाया है। जहीर अब स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेंगे, जिन्होंने इसी साल अपने पद से इस्तीफा दिया था। फ्लेमिंग 2009 से सीएसके के साथ जुड़े हुए थे और आईपीएल 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। अब जहीर इस पद को संभालेंगे, जिन्हें आईपीएल में पहले भी कोचिंग का लंबा अनुभव रहा है।
आईपीएल 2017 तक जहीर खान ने खिलाड़ी के तौर पर भूमिका निभाई। उन्होंने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के लिए खेले। 2017 में आईपीएल से संन्यास के बाद जहीर मुंबई के साथ कोचिंग स्टाफ में जुड़े। इसके बाद उन्होंने लखनऊ के साथ भी काम किया और अब चेन्नई ने उन्हें हेड कोच बनाया है।
आईपीएल में जहीर खान को कोचिंग का अनुभव
2011 विश्व कप विजेता खिलाड़ी को आईपीएल में कोचिंग का अनुभव रहा है। उन्होंने 2018 से 2024 तक मुंबई के साथ कोचिंग स्टाफ में अपना योगदान दिया। खान 2018 से लेकर 2022 तक मुंबई के क्रिकेट निदेशक रहे। इसके बाद उन्हें ग्लोबल हेड ऑफ क्रिकेट बना दिया गया। हालांकि, 2024 में मुंबई इंडियंस से पूरी तरह अलग हो गए। उनके कार्यकाल के दौरान एमआई ने दो ट्रॉफी अपने नाम की। मुंबई से अलग होने के बाद उन्होंने 2024 और 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम किया।
जहीर ने लखनऊ में दो सालों तक मेंटोर के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने गौतम गंभीर की जगह ली थी। आईपीएल 2026 से पहले उन्होंने लखनऊ का भी साथ छोड़ दिया। चेन्नई ने जहीर के नाम एलान करते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "बाएं हाथ का जलवा! चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच के तौर पर जहीर खान का स्वागत है।"
Left Arm “Taking” Over! 💫🦁— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 21, 2026
Welcoming Zaheer Khan as the Head Coach of Chennai Super Kings!#WhistlePodu #Yellove 🦁💛
चेन्नई का निराशाजन प्रदर्शन
चेन्नई ने आखिरी बार साल 2023 में खिताब जीता था। इसके बाद से लगातार तीन सीजन में वो प्लेऑफ में भी जगह नहीं बना सकी। टीम के इस खराब प्रदर्शन की वजह से फ्लेमिंग, जो आईपीएल 2009 से टीम के साथ बने हुए थे, उन्हें 18 सालों बाद फ्रेंचाइजी से अलग होना पड़ा। इसी साल उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। फ्लेमिंग के हटने के बाद यही चर्चा थी कि आखिर सीएसके किसे अपना नया हेड कोच बनाएगी? अब इसको लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है और जहीर खान नए हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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