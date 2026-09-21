श्रेयस अय्यर को जापान के खिलाफ मैच से पहले सता रहा है एक डर, नए देश की नई हवा पर जमकर की बात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर जापान के खिलाफ पहला टी20 मैच खेलने को लेकर काफी उत्साहित हैं। टीम इंडिया जापान पहुंच चुकी है और भारतीय कप्तान वहां की आवोहवा देख बेहद खुश हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक मैच से पहले अय्यर को एक डर सता रहा है। ये मैच मंगलवार को खेला जाएगा।

ये मैच भारत और जापान के कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर खेला जा रहा है। पहली बार ये दोनों टीमें क्रिकेट के मैदान पर टकराने जा रही हैं। जापान का कद विश्व क्रिकेट में बहुत छोटा है। वहीं भारत टी20 में मौजूदा विश्व विजेता है।

सता रहा है डर ये मैच सानो में खेला जाना है। ये टोक्यो से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बारिश यहां का मजा बिगाड़ सकती है। बारिश के कारण ही भारत को अपना प्रैक्टिस सेशन तक रद करना पड़ा था। अय्यर ने मैच से पहले सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, " ये वाकई में हमारे लिए काफी रोमांचक मैच होने वाला है। हम पहली बार जापान में खेल रहे हैं और मुझे कंडीशंस, विकेट के बारे में ज्यादा पता नहीं है। लेकिन हम एक शानदार मैच के लिए तैयार हैं।"