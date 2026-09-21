गुरुग्राम खेल विभाग की जूनियर प्रशिक्षक सुचिका ने जापान में रचा इतिहास, एशियन गेम्स में जीता कांस्य पदक

अनिल भारद्वाज, गुरुग्राम। गुरुग्राम खेल विभाग में जूनियर जूडो प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत सुचिका तारियाल ने जापान में चल रहे 20वें एशियान खेलों में कांस्य पदक जीता है। सुचिका मिक्स मार्शल आर्ट्स (एमएमए) स्पर्धा के 60 किग्रा वर्ग में खेल रही थी। सेमीफाइनल मुकाबले में सिंगापुर की टी हून टेओ के साथ हुए 2-0 से हार के साथ कांस्य पदक पर संतोष करना पड़ा।

इससे पहले सुचिका ने क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया की अल्तानचिमेग बैगलमा को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में स्थान बनाया था। गुरुग्राम में जिला खेल अधिकारी व पूर्व जूडो (ओलिंपियन) खिलाड़ी आरती कोहली का कहना है कि सुचिका जूडो में उनकी देख रेख में खेलती रही है और वह बहुत मेहनती है। वह पिछले डेढ़ - दो साल से एशियन खेलों के लिए एमएमए में कड़ा प्रशिक्षण कर रही थी और अब जापान में वह कामयाब रही। आरती का कहना है कि सुचिका इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलती रही है।