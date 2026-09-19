स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आठ शहरों में खेले जाने वाले तीन वनडे इंटरनेशनल और पांच T20 इंटरनेशनल मैचों के लिए अपनी टीमों का एलान कर दिया है। शाई होप की कप्तानी वाली टीमें दोनों फॉर्मेट में भारत का सामना करेंगी।

जॉन की हुई वापसी वनडे टीम में उन खिलाड़ियों को बरकरार रखा गया है जो हाल ही में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में खेले थे। हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो वनडे मैचों से बाहर रहने के बाद जॉन कैंपबेल की टीम में वापसी हुई है।

अगस्त में सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे अकीम ऑगस्टे इस दौरे से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह ज्वेल एंड्रयू को टीम में शामिल किया गया है। वह टॉप और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी का विकल्प देंगे। कामिल को पहली बार मौका T20I के लिए शानदार ओपनिंग बैटर कामिल पूरन को पहली बार टीम में चुना गया है। उन्‍हें 2028 T20 वर्ल्ड कप से पहले तैयार किया जा रहा है। इस दाएं हाथ के बैटर ने आठ पारियों में 159.64 के शानदार स्ट्राइक रेट और 39 की औसत से 273 रन बनाए।

इस साल की शुरुआत में भारत में हुए ICC T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा रहे क्वेंटिन सैम्पसन को भी टीम में शामिल किया गया है। साथ ही ऑलराउंडर जेसन होल्डर को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है।