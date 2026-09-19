Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

IND vs WI: भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए वेस्‍टइंडीज टीम का एलान, नए चेहरों को मिला मौका

By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
Published: Sat, 19 Sep 2026 10:50 PM (IST)Updated: Sat, 19 Sep 2026 11:59 PM (IST)

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ तीन वनडे इंटरनेशनल और पांच T20 इंटरनेशनल मैचों के लिए अपनी टीमों का एलान कर दिया है।

वेस्‍टइंडीज टीम का एलान

वेस्‍टइंडीज टीम का एलान

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आठ शहरों में खेले जाने वाले तीन वनडे इंटरनेशनल और पांच T20 इंटरनेशनल मैचों के लिए अपनी टीमों का एलान कर दिया है। शाई होप की कप्तानी वाली टीमें दोनों फॉर्मेट में भारत का सामना करेंगी।

जॉन की हुई वापसी

वनडे टीम में उन खिलाड़ियों को बरकरार रखा गया है जो हाल ही में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में खेले थे। हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो वनडे मैचों से बाहर रहने के बाद जॉन कैंपबेल की टीम में वापसी हुई है।

अगस्त में सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे अकीम ऑगस्टे इस दौरे से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह ज्वेल एंड्रयू को टीम में शामिल किया गया है। वह टॉप और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी का विकल्प देंगे।

कामिल को पहली बार मौका

T20I के लिए शानदार ओपनिंग बैटर कामिल पूरन को पहली बार टीम में चुना गया है। उन्‍हें 2028 T20 वर्ल्ड कप से पहले तैयार किया जा रहा है। इस दाएं हाथ के बैटर ने आठ पारियों में 159.64 के शानदार स्ट्राइक रेट और 39 की औसत से 273 रन बनाए।

इस साल की शुरुआत में भारत में हुए ICC T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा रहे क्वेंटिन सैम्पसन को भी टीम में शामिल किया गया है। साथ ही ऑलराउंडर जेसन होल्डर को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है।

वनडे सीरीज का शेड्यूल

  • पहला वनडे: 27 सितंबर- ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम
  • दूसरा वनडे: 30 सितंबर- बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी
  • तीसरा वनडे: 3 अक्‍टूबर- महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़

टी20 सीरीज का शेड्यूल

  • पहला टी20: 6 अक्‍टूबर- भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
  • दूसरा टी20: 9 अक्‍टूबर- JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची
  • तीसरा टी20: 11 अक्‍टूबर- होल्कर स्टेडियम, इंदौर
  • चौथा टी20: 14 अक्‍टूबर- राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद
  • पांचवां टी20: 17 अक्‍टूबर- एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु

वेस्टइंडीज की वनडे टीम

शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैंपबेल, केसी कार्टी, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जांगू, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडेन सील्स।

वेस्टइंडीज की टी20 टीम

शाई होप (कप्तान), गहना एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, शिम्रोन हेटमायर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर।

 

 

यह भी पढ़ें- रिंकू-पाटीदार सहित वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम में जगह पाने के हकदार थे ये 5 खिलाड़ी, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने किया इग्नोर

यह भी पढ़ें- हार्दिक पांड्या-ऋषभ पंत को भारतीय टीम में नहीं मिली जगह, आकिब नबी और नमन धीर वनडे में नए चेहरे