साउथ अफ्रीका दौरे से पहले बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका, स्टार सलामी बल्लेबाज चोटिल होकर बाहर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका दौरे से पहले बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज शादमान इस्लाम एंकल में लगी चोट की वजह से प्रोटियाज सीरीज से बाहर हो गए हैं। शादमान को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में फील्डिंग के दौरान चोट लगी थी।

चयन समिति के एक सदस्य ने क्रिकबज को बताया, "वह (शादमान) दक्षिण अफ्रीका दौरे से बाहर हो गए हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, उन्हें मांसपेशियों में खिंचाव (टियर) हुआ है और साथ ही फ्रैक्चर होने की भी आशंका है।"

कैसे लगी शादमान को चोट शादमान को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में फील्डिंग के दौरान चोट लगी, जब आमिर जांगू ने मेहदी हसन मिराज की गेंद पर फाइन लेग की ओर शॉट खेला। शादमान गेंद को पकड़ने के लिए स्लिप से भागे। मगर बॉल उठाते वक्त वो फिसल कर गिर गए और उनका एंकल ट्विस्ट हो गया।

रिप्लेज से पता चला कि मैदान पर काफी ड्यू था, जिसकी वजह से शादमान फिसल गए। शादमान गिरने के बाद जमीन पर ही पड़े रहे। उन्हें स्ट्रेचर के जरिए मैदान से बाहर ले जाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक शादमान की जगह इनफॉर्म ओपनर माहफिजुल इस्लाम रॉबिन को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिल सकता है। माहफिजुल इस समय सिलहेट में टेस्ट टीम के साथ बने हुए हैं। वो नेट्स में जमकर पसीना बहा रहे हैं। माहफिजुल को अगर मौका मिलता है तो वो साउथ अफ्रीका में बेहतर प्रदर्शन करने को देखेंगे।