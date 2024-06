BCCI सचिव जय शाह की न्यूयॉर्क में इस खास शख्स से हुई मुलाकात, लंबी चली बातचीत, जानिए पूरा मामला

यह भी पढ़ें- MS Dhoni Vacation: पत्नी साक्षी के साथ कहां छुट्टियां मना रहे हैं एमएस धोनी, तस्वीरों ने लूटा फैंस का दिल

बीसीसीआई ने कहा कि जय शाह ने यात्रा के दौरान एनएफएल आयुक्त रोजर गुडेल और उनकी टीम के साथ चर्चा की जिसमें सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, नवीन विचारों का आदान-प्रदान करने और प्रशंसक को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया। शाह ने गुडेल को बीसीसीआइ के लोगो वाला विशेष रूप से तैयार हेलमेट और टीम इंडिया की जर्सी भेंट की। सहयोग के प्रतीक के रूप में शाह को बदले में एक एनएफएल गेंद मिली।

🏏 @IPL 🤝 @NFL 🏈

When the two biggest sporting leagues in the world unite!

BCCI Honorary Secretary, Mr. @JayShah, visited the @NFL headquarters in New York to meet with Commissioner Mr. Roger Goodell and his distinguished team. This introductory meeting focused on sharing… pic.twitter.com/beWeqFEOJi— BCCI (@BCCI) June 10, 2024