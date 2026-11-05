भारत-श्रीलंका वनडे सीरीज के पहले मैच का बदला वेन्यू, BCCI ने दिल्ली से छीनी मेजबानी
भारत और श्रीलंका के बीच दिसंबर में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। सीरीज का पहला मैच दिल्ली ...और पढ़ें
HighLights
भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज
बीसीसीआई ने बदला पहले वनडे मैच का वेन्यू
वेन्यू बदलने का बीसीसीआई ने बताया कारण
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका के खिलाफ दिसंबर में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच दिल्ली से विशाखापट्टनम में शिफ्ट कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गुरुवार को वेन्यू में बदलाव का एलान किया है। ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना था, जो 13 दिसंबर को होने वाला है लेकिन अब इसे शिफ्ट कर दिया गया है।
बीसीसीआई ने वेन्यू में बदलाव की वजह भी बताई है। इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला पहला वनडे मैच दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। अब क्रिकेट बोर्ड ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। अब वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 13 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा।
दिल्ली में नहीं होगा पहला वनडे मैच
बीसीसीआई ने दिल्ली से मुकाबले को विशाखापट्टनम में शिफ्ट कर दिया है। क्रिकेट बोर्ड ने बताया है कि दिल्ली क्रिकेट एवं जिला संघ ने मौसम और मैदान के रिनोवेशन को लेकर चल रहे कार्यों की वजह से मैच को शिफ्ट करने का अनुरोध किया था। इसके बाद बीसीसीआई ने मुकाबले को विशाखापट्टनम में कराने का फैसला किया है। ये मुकाबला अब विशाखापट्टनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम मे खेला जाएगा।
गौरतलब हो कि इससे पहले भी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि अरुण जेटली स्टेडियम में कुछ कार्य हो रहा है, जिसकी वजह से ये मैदान 13 दिसंबर तक पूरी तैयार से मेजबानी के लिए तैयार नहीं होगा। दावा किया जा रहा था कि पहले वनडे मैच को अहमदाबाद में शिफ्ट किया जा सकता है लेकिन अब ये विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। रिपोर्ट्स आने के बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इसे गलत बताया था लेकिन अब वेन्यू में बदलाव किया गया है।
भारत-श्रीलंका सीरीज का पूरा शेड्यूल-
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मैच नं.
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दिन
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तारीख
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समय
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मैच
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वेन्यू
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1
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रविवार
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13-दिसंबर-26
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दोपहर 2:00 बजे
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पहला वनडे
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विशाखापट्टनम
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2
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बुधवार
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16-दिसंबर-26
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दोपहर 2:00 बजे
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दूसरा वनडे
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बेंगलुरु
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3
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शनिवार
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19-दिसंबर-26
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दोपहर 2:00 बजे
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तीसरा वनडे
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अहमदाबाद
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4
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मंगलवार
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22-दिसंबर-26
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शाम 7:00 बजे
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पहला T20I
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राजकोट
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5
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गुरुवार
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24-दिसंबर-26
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शाम 7:00 बजे
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दूसरा T20I
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कटक
|
6
|
रविवार
|
27-दिसंबर-26
|
शाम 7:00 बजे
|
तीसरा T20I
|
पुणे
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