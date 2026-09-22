IND vs JPN: अक्षर पटेल की वाइड गेंद का फैसला बदलना सही? ICC के नियम को आसानी से समझें; भारत उलटफेर से बचा

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम ने मंगलवार को जापान को रोमांचकारी मुकाबले में 2 रन से मात दी, लेकिन इसमें अक्षर पटेल की गेंद पर जमकर बवाल मचा।

दरअसल, अक्षर पटेल ने पारी का आखिरी ओवर डाला, जिसकी तीसरी गेंद पर जमकर बवाल मचा। अक्षर पटेल की गेंद पर बल्‍लेबाज ने रिवर्स स्‍वीप शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वो चूक गए। अंपायर क्रिस थुरगेट ने पहले इसे वाइड करार दिया। मगर पटेल और कप्‍तान श्रेयस अय्यर की अपील के बाद अंपायर ने लेग अंपायर क्रिस ब्राउन से सलाह-मशविरा करके अपना फैसला बदल दिया। इस तरह यह गेंद जायज मानी गई।

जापान की टीम पांच ओवर में 32 रन के लक्ष्‍य का पीछा कर रही थी, लेकिन वो 30 रन पर रुक गई। अगर अंपायर अपना फैसला नहीं बदलते तो जापान के खाते में एक रन जुड़ जाता और अक्षर पटेल को अतिरिक्‍त गेंद भी डालनी पड़ती। चलिए जानते हैं कि जब बल्‍लेबाज रिवर्स स्‍वीप खेले तो वाइड का नियम क्‍या है और साथ ही बताएंगे कि अंपायर अपना फैसला बदल सकता है या नहीं।

आईसीसी का नियम क्‍या कहता है खेल के नियम में ऐसा कही नहीं लिखा है कि बल्‍लेबाज अगर रिवर्स स्‍वीप या स्विच हिट खेलने का प्रयास करे तो वाइड गेंद मिलने का मौका गंवा देता है। ध्‍यान देने वाली बात है कि गेंद बल्‍लेबाज की पहुंच में है या नहीं। इसके लिए बल्‍लेबाज के मूवमेंट और उसकी असली जगह का ध्‍यान रखना होता है।