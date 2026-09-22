IND vs JPN Live Score: बारिश ने किया परेशान, गीले मैदान के कारण टॉस में देरी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट के मैदान पर आज एक ऐतिहासिक मुकाबला खेला जाने वाला है। भारतीय टी20 क्रिकेट टीम पहली बार जापान के खिलाफ मैदान पर उतर रही है। ये इन दोनों के बीच इंटरनेशनल स्तर पर पहला मैच है। मैच सानो में खेला जाएगा। भारत के मुकाबले जापान काफी कमजोर टीम मानी जा रही है और ऐसे में उम्मीद है कि इस मैच में रिकॉर्ड बरसेंगे।