पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए नए चेहरों को मिला मौका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है। वनडे टीम में से तीन दिग्गज गेंदबाजों को बाहर कर दिया गया है जबकि नए चेहरों को जगह मिली है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है।

हाल ही में अपनी गेंदबाजी से लगातार प्रभावित करने वाले 21 साल के तेज गेंदबाज माहली बीयर्डमैन को टीम में जगह मिली है। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक एक ही वनडे मैच खेले हैं जबकि टी20 में उनका डेब्यू नहीं हुआ है।

इन खिलाड़ियों की हुई वापसी सेलेक्टर्स ने जैक एडवर्ड्स, स्पेंसर जॉनसन और लियाम स्कॉट को वनडे टीम में वापस बुलाया है। एडवर्ड्स को टी20 टीम में भी जगह मिली है। उनके अलावा टी20 टीम में जैक फ्रैशर मैक्गर्क आए हैं। बीबीएल और इंडिया-ए के खिलाफ दमदार खेल दिखाने वाले लाचलान शॉ भी टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं।

वनडे टीम में शामिल किए गए ट्रेविस हेड, मैथ्यू रेनशॉ, जोश इंग्लिस और कूपर कोनोली और कैमरन ग्रीन को वनडे टीम में तो जगह मिली है, लेकिन वर्कलोड को देखते हुए उन्हें टी20 टीम में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इन सभी को टेस्ट के लिए भी बचाए रखना है।