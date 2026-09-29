Asian Games-2026 में क्रिकेट की पिच पर होगा भारत-पाकिस्तान का मुकाबला! सेमीफाइनल लाइन-अप तय होने के बाद बने आसार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशियन गेम्स-2026 में पुरुष क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। इन खेलों में फैंस के लिए क्रिकेट मैच देखना मुश्किल हो रहा है क्योंकि चारों क्वार्टर फाइनल बारिश की भेंट चढ़ गए। हालांकि, रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल लाइनअप तय हो गई है।

आज यानी मंगलवार को दो क्वार्टर फाइनल होने थे, लेकिन दोनों ही मैच बारिश के कारण बिना एक भी गेंद फेंके और टॉस हुए रद हो गए। बांग्लादेश का सामना मलेशिया से था, लेकिन यह मैच बारिश के कारण नहीं हो सका। अफगानिस्तान को हराने वाले नेपाल का सामना श्रीलंका से होना था, लेकिन बारिश ने यह मैच भी नहीं होने दिया।

ऐसी है लाइन अप एशियन गेम्स के नियमों के मुताबिक, जो टीम रैंकिंग में ऊंचे स्थान पर रहती है उसे अगले दौर में प्रवेश मिलता है। बांग्लादेश की टी20 रैंकिंग मलेशिया से ज्यादा थी इसलिए बांग्लादेश को सेमीफाइनल में जगह मिली। ठीक इसी तरह श्रीलंका की रैंकिंग नेपाल से ज्यादा थी और यह टीम अगले दौर में जाने में सफल रही।

अब एक अक्टूबर को सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। वहीं पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश से टकराएगी। अगर भारत और पाकिस्तान अपने-अपने मैच जीतने में सफल रहते हैं तो फिर एक बार फिर महामुकाबला देखने को मिलेगा जिसका फैंस को इंतजार रहता है।