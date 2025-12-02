Language
    Ashes 2025: उस्‍मान ख्‍वाजा गाबा टेस्‍ट से हुए बाहर, ऑस्‍ट्रेलिया के सामने खड़ी हो गई ओपनर की मुसीबत; कौन उठाएगा जिम्‍मेदारी?

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:17 PM (IST)

    उस्‍मान ख्‍वाजा पीठ में चोट के कारण गाबा टेस्‍ट से बाहर हो गए हैं। ख्‍वाजा के विकल्‍प का नाम नहीं लिया गया, ऐसे में चयनकर्ताओं को जोश इंग्लिस और बीयू ...और पढ़ें

    उस्‍मान ख्‍वाजा

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया के ओपनर उस्‍मान ख्‍वाजा पीठ में चोट के कारण एशेज सीरीज 2025 के दूसरे टेस्‍ट से बाहर हो गए हैं। ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच गुरुवार से ब्रिस्‍बेन में पांच मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्‍ट खेला जाएगा।

    38 साल के उस्‍मान ख्‍वाजा के गाबा टेस्‍ट से बाहर होने के बाद ऑस्‍ट्रेलियाई टीम अपने ओपनिंग संयोजन को लेकर चिंतित है। वैसे, ख्‍वाजा के बाहर होने के बाद उनके अंतरराष्‍ट्रीय भविष्‍य पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

    ऑस्‍ट्रेलिया को नए ओपनर की तलाश

    बता दें कि ख्‍वाजा ने मंगलवार को 30 मिनट के नेट सत्र में हिस्‍सा लिया, लेकिन बाएं हाथ के बल्‍लेबाज असहज नजर आए और समय पर रिकवर नहीं हो सके। ख्‍वाजा की गैरमौजूदगी का मतलब है कि ऑस्‍ट्रेलिया को एक बार फिर नए ओपनिंग संयोजन को मैदान पर उतारना होगा। पर्थ टेस्‍ट की दूसरी पारी में ख्‍वाजा की जगह ट्रेविस हेड ने ली थी।

    हेड ने पर्थ टेस्‍ट की आखिरी पारी में शतक जमाया था और वो संकेत दे चुके हैं कि ओपनिंग करना चाहते हैं। कोच एंड्रयू मैकडोनाल्‍ड ने संकेत दिए हैं कि टीम स्थिति के अनुसार बल्‍लेबाजी क्रम में बदलाव करेगी।

    इंग्लिस या वेबस्‍टर?

    बता दें कि ख्‍वाजा के विकल्‍प के नाम की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में चयनकर्ताओं को जोश इंग्लिस और बीयू वेबस्‍टर में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। इंग्लिस ने पिछले सप्‍ताह इंग्‍लैंड लायंस के खिलाफ क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया एकादश की तरफ से ओपनिंग पर आकर शतक जमाया था।

    बीयू वेबस्‍टर टीम में ऑलराउंडर की कमी को पूरा करेंगे। उन्‍होंने भारत के खिलाफ पिछले साल डेब्‍यू करके काफी प्रभावित किया था। हालांकि, पर्थ टेस्‍ट में वो जगह बनाने में नाकाम रहे थे।

    बढ़त बनाए रखना चाहेगा ऑस्‍ट्रेलिया

    ऑस्‍ट्रेलिया की कोशिश जहां गाबा टेस्‍ट जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने की होगी, वहीं मेहमान टीम की कोशिश सीरीज 1-1 से बराबर करने की होगी। गाबा में डे/नाइट टेस्‍ट होगा, जिसमें ऑस्‍ट्रेलिया का रिकॉर्ड कमाल का है। ऐसे में इंग्‍लैंड के लिए जीत दर्ज कर पाना तेढ़ी खीर साबित होगा।

    दूसरे टेस्‍ट के लिए ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍क्‍वाड

    स्‍टीव स्मिथ (कप्‍तान), स्‍कॉट बोलैंड, एलेक्‍स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिचेल स्‍टार्क, जैक वेदराल्‍ड और बीयू वेबस्‍टर।

