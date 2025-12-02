स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया के ओपनर उस्‍मान ख्‍वाजा पीठ में चोट के कारण एशेज सीरीज 2025 के दूसरे टेस्‍ट से बाहर हो गए हैं। ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच गुरुवार से ब्रिस्‍बेन में पांच मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्‍ट खेला जाएगा।

38 साल के उस्‍मान ख्‍वाजा के गाबा टेस्‍ट से बाहर होने के बाद ऑस्‍ट्रेलियाई टीम अपने ओपनिंग संयोजन को लेकर चिंतित है। वैसे, ख्‍वाजा के बाहर होने के बाद उनके अंतरराष्‍ट्रीय भविष्‍य पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ऑस्‍ट्रेलिया को नए ओपनर की तलाश बता दें कि ख्‍वाजा ने मंगलवार को 30 मिनट के नेट सत्र में हिस्‍सा लिया, लेकिन बाएं हाथ के बल्‍लेबाज असहज नजर आए और समय पर रिकवर नहीं हो सके। ख्‍वाजा की गैरमौजूदगी का मतलब है कि ऑस्‍ट्रेलिया को एक बार फिर नए ओपनिंग संयोजन को मैदान पर उतारना होगा। पर्थ टेस्‍ट की दूसरी पारी में ख्‍वाजा की जगह ट्रेविस हेड ने ली थी।

हेड ने पर्थ टेस्‍ट की आखिरी पारी में शतक जमाया था और वो संकेत दे चुके हैं कि ओपनिंग करना चाहते हैं। कोच एंड्रयू मैकडोनाल्‍ड ने संकेत दिए हैं कि टीम स्थिति के अनुसार बल्‍लेबाजी क्रम में बदलाव करेगी। इंग्लिस या वेबस्‍टर? बता दें कि ख्‍वाजा के विकल्‍प के नाम की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में चयनकर्ताओं को जोश इंग्लिस और बीयू वेबस्‍टर में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। इंग्लिस ने पिछले सप्‍ताह इंग्‍लैंड लायंस के खिलाफ क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया एकादश की तरफ से ओपनिंग पर आकर शतक जमाया था।