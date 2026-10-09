अरुणाचल प्रदेश के पहले रणजी ट्रॉफी मैच पर मंडराया संकट, खेलने को नहीं मिल रहे खिलाड़ी; संघ की अंदरूनी गुटबाजी से हो सकता है बड़ा नुकसान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के इस सीजन रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के पहले मैच पर संकट मंडरा रहा है। इस टीम को अपना पहला मैच 11 अक्टूबर को नागालैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेलना है। इस संकट का कारण प्रदेश के क्रिकेट संघ में चल रही अंदरूनी गुटबाजी और ईटानगर हाई कोर्ट में लंबित पड़ा मामला है।

अरुणाचल प्रदेश ने भुवनेश्वर में सिक्किम के खिलाफ विनू मांकड ट्रॉफी में भी अपनी अंडर-19 टीम नहीं उतारी। इस समय संघ में ऐसा कोई नहीं है जो सेलेक्शन से संबंधित मामलों पर कॉल ले सके। खिलाड़ी हैं कन्फ्यूज पेशेवर खिलाड़ियों से इस सीजन राज्य का प्रतिनिधित्व करने को कहा गया, लेकिन वे भी अनिश्चितता की स्थिति में हैं और उन्होंने अभी तक यह नहीं बताया है कि वह पहले रणजी ट्रॉफी मैच में टीम के साथ जुड़ पाएंगे या नहीं। अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने सितंबर में अपने चुनाव कराए थे। इन चुनावों में नाबाम विवेक को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन इसके खिलाफ कई जिला संघों ने हाई कोर्ट का रुख किया था।