वैभव सूर्यवंशी के फ्रेंड आयुष लोहारूका का कमाल, लगातार तीसरी बार बिहार रणजी टीम में चयन

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Ayush Loharuka Darbhanga: जिले के स्टार क्रिकेटर आयुष लोहारूका लगातार तीसरी बार बिहार रणजी टीम में स्थान बनाने वाले दरभंगा के इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं।

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की चयन समिति द्वारा घोषित टीम में आयुष को जगह दी गई है। आयुष 11 अक्टूबर से राजगीर स्थित नवनिर्मित इंटरनेशनल स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ होने वाले मुकाबले में मैदान पर उतरेंगे।

शानदार दोहरे शतक का रिकॉर्ड

आयुष बिहार टीम की ओर से खेलते हुए कई बड़े कीर्तिमान अपने नाम कर चुके हैं। रणजी ट्रॉफी के सत्र 2024-25 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के खिलाफ शतक जड़ा था। इसके बाद सत्र 2025-26 में अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध 230 रनों की नाबाद दोहरी शतकीय पारी खेलकर अपनी प्रतिभा साबित की थी।

मैच जिताऊ पारियों का सफर विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में मणिपुर के खिलाफ उन्होंने 72 गेंदों पर 75 रनों की आक्रामक पारी खेलकर बिहार को जीत दिलाई थी। इस टूर्नामेंट में वे 260 रनों के साथ टीम के दूसरे सर्वोच्च स्कोरर रहे थे। उनके चयन की खबर से जिले के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।