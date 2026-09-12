अरुण धूमल के रास्ते में नहीं कोई रुकावट, दोबारा बनेंगे आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन

पीटीआई, नई दिल्ली: अरुण धूमल का आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में दोबारा चुना जाना पक्का हो गया है। बीसीसीआई चुनाव अधिकारी एके जोशी ने शुक्रवार को धूमल और गवर्निंग काउंसिल के सदस्य खैरुल मजूमदार के नामांकन को हरी झंडी दिखा दी है।

18 सितंबर को मुंबई मुख्यालय पर होने वाली बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में इन दोनों का दोबारा निर्विरोध चुना जाना तय है। इन दोनों के अलावा किसी और ने इन पदों के लिए नामांकन नहीं किया है। 2022 से बने हैं धूमल धूमल साल 2022 में पहली बार इस पद पर पहुंचे थे और तबसे कई बार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। वार्षिक आम बैठक से पहले बीसीसीआई ने सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (सीओई) में हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस पद के लिए आवेदन भी मंगाए हैं। इस पद के लिए 30 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया और सीओई के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण पहले भी इस पद को भरने में आ रही समस्याओं पर बात कर चुके हैं।