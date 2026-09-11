'मोहम्मद शमी की नहीं हुई अनदेखी, देश के लिए काफी खेल चुके', सौरव गांगुली ने भारतीय चयनकर्ताओं का किया बचाव

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भारतीय टीम से लगातार बाहर रखने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने चयनकर्ताओं का बचाव करते हुए कहा कि शमी की अनदेखी नहीं हुई है। वह देश के लिए काफी क्रिकेट खेल चुके हैं।

मालूम हो कि शमी ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था। उसके बाद से वह राष्ट्रीय टीम से बाहर हैं। घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन लगातार प्रभावी रहा है। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र को 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई।

सौरव ने कहा कि उन्होंने खुद राष्ट्रीय टीम से लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वापसी की थी। ऐसा सबके साथ होता है। शमी चैंपियन खिलाड़ी हैं। 2027 विश्वकप में शमी के खेलने की संभावना पर दादा ने कहा कि अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि इसमें एक वर्ष का समय बाकी है।

कैब पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारा भाजपा विधायक रितेश तिवारी द्वारा बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारते हुए इसके अध्यक्ष सौरव ने कहा कि सभी काम पारदर्शी तरीके से हुए हैं। उम्र में हेराफेरी के आरोप पर उन्होंने कहा कि यह सभी खेलों की समस्या है।

कैब में 10 लोगों की सत्यापन इकाई है, जो खिलाड़ियों की उम्र से संबंधित दस्तावेजों की जांच करती है। गड़बड़ी मिलने पर खेलने से रोक दिया जाता है। जाली जन्म प्रमाणपत्र कहां से बनकर आते हैं, इसकी जांच कैब के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

विश्व कप के टिकट वितरण को लेकर उठे विवाद पर सौरव ने कहा कि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया गया था। ऐसे आरोप कैब की छवि खराब करने की साजिश है। जरूरत पड़ने पर वे कानूनी कदम उठाएंगे। मालूम हो कि आगामी 24 सितंबर को कैब की वार्षिक आम बैठक भी है।