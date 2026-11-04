'वो मेरी गर्लफ्रेंड के लिए था', अर्शदीप सिंह ने ऑकलैंड में विकेट लेने के बाद खोला अनोखे सेलिब्रेशन का राज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के काइल जैमीसन को आउट करने के बाद अनोखे तरीके से जश्न मनाया। उनका इस तरह का जश्न मनाने का वीडियो जमकर वायरल हुआ था। हालांकि, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने ये सेलिब्रेशन किसके लिए था? अर्शदीप ने मैच के बाद खुलासा किया कि उन्होंने ये सेलिब्रेशन अपनी गर्लफ्रेंड समरीन कौर के लिए किया था।

न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे मैच में अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने कीवियों को शुरुआती झटके दिए और पहले दो विकेट हासिल किए। अर्शदीप अंत के ओवरों में थोड़े महंगे साबित हुए लेकिन उन्होंने चार विकेट हासिल किए। इसी दौरान उन्होंने जब जैमीसन को अपना शिकार बनाया, तो अलग तरह का जश्न मनाते हुए दिखाई दिए, जिसको लेकर अर्शदीप ने मैच के बाद में खुलासा किया।

अर्शदीप सिंह ने खोला सेलिब्रेशन का राज भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 32वें ओवर में गेंद अर्शदीप सिंह को थमाई। अर्शदीप ने भारतीय कप्तान को निराश नहीं किया और उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर जैमीसन को अपना शिकार बनाया। इसके बाद उन्होंने अलग तरह का जश्न मनाया। इस सेलिब्रेशन को लेकर बात करते हुए तेज गेंदबाज ने कहा, "ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए था। जब हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो हम डांस स्टेप्स करते हैं या फिर कुछ ऐसा ही करते हैं। जब भी हमारा थोड़ा मूड खराब होता है, तो हम ऐसे सेलिब्रेशन से एक-दूसरे का मूड ठीक करते हैं। ये सेलिब्रेशन उसके लिए था।"