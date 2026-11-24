स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एन्यूरिन डोनाल्ड (32 बॉल में 85 रन) की तूफानी पारी से इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को मंगलवार को खेले गए दूसरे टी-20 मैच में आठ विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के 185 रन के टारगेट को इंग्लैंड की टीम ने महज 13.1 ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लैंड की टीम ने इस जीत के साथ पांच मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है।

टी-20 सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली थी। दोनों देशों के बीच सीरीज का तीसरा मैच 27 नवंबर को खेला जाएगा। एन्यूरिन डोनाल्ड- फिल साल्ट के बीच 151 रन की ओपनिंग साझेदारी 185 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को एन्यूरिन डोनाल्ड और फिल साल्ट की ओपनिंग जोड़ी ने विस्फोटक शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों के बीच 151 रन की साझेदारी हुई। एन्यूरिन डोनाल्ड 32 बॉल में 85 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी में चार चौके और नौ छक्के शामिल थे। फिल साल्ट ने भी अर्धशतक लगाया। साल्ट ने 30 बॉल में 58 रन बनाए। साल्ट ने अपनी पारी में पांच चौके और चार छक्के लगाए।

जोएल डेविस के एक ओवर में फिल साल्ट ने जड़े 31 रन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जोएल डेविस की फिल साल्ट ने जमकर धुनाई की। फिल साल्ट ने जोएल डेविस के एक ओवर में 31 रन जड़े। इंग्लैंड की पारी के आठवें ओवर में फिल साल्ट ने चार छक्के और एक चौका के साथ कुल 31 रन बनाए। टॉम बैंटन ने आठ बॉल में नाबाद 26 रन (एक चौका, तीन छक्के) और कप्तान हैरी ब्रूक ने नौ बॉल में नाबाद 10 रन की पारी खेलकर इंग्लैंड को 6.5 ओवर शेष रहते जीत दिला दी। एन्यूरिन डोनाल्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।