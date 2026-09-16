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ICC Rankings में टीम इंडिया का भौकाल, अभिषेक शर्मा ने पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज को पछाड़ा; टॉप पर ईशान किशन

By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
Published: Wed, 16 Sep 2026 02:03 PM (IST)

अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज में भारत की शानदार शुरुआत का असर ICC मेन्स T20I प्लेयर रैंकिंग के ताजा अपडेट में दिखा है।

ईशान किशन और अभिषेक शर्मा

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स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज में भारत की शानदार शुरुआत का असर ताजा ICC मेंस T20I प्लेयर रैंकिंग में दिखने को मिला है। भारत ने अफगानिस्‍तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली में खेली जा रही तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दोनों मुकाबलों में कई भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया।

सीरीज के पहले मैच में भारतीय सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा ने 82 रनों की जबरदस्त पारी खेली। इस पारी की बदौलत वह T20I बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में एक पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्‍होंने पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को पछाड़ा है।

अपडेटेड रैंकिंग में अभिषेक से आगे ईशान किशन हैं। इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों के बीच 51 रेटिंग प्‍वाइंट्स का फर्क है। दूसरे टी20 मुकाबले में मंगलवार को फिफ्टी जड़ने वाले संजू सैमसन ने भी छलांग लगाई है। वह चार पायदान ऊपर चढ़कर 30वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

मेंस टी20I बैटिंग रैंकिंग

  • ईशान किशन: 913 रेटिंग
  • अभिषेक शर्मा: 862 रेटिंग
  • साहिबजादा फरहान: 848 रेटिंग
  • फिल सॉल्‍ट: 799 रेटिंग
  • डेवाल्ड ब्रेविस: 789 रेटिंग
  • पथुम निसंका: 751 रेटिंग
  • जोस बटलर: 748 रेटिंग
  • तिलक वर्मा: 740 रेटिंग
  • हैरी ब्रूक: 734 रेटिंग
  • मिचेल मार्श: 706 रेटिंग

भारत के लिए T20I बॉलर रैंकिंग में और भी अच्छी खबर है। अफगानिस्तान सीरीज के शुरुआती दो मैचों में शानदार प्रदर्शन के बाद वरुण चक्रवर्ती दो पायदान ऊपर चढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। जसप्रीत बुमराह 7 पायदान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान पर, अर्शदीप सिंह 11 पायदान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर और अक्षर पटेल 6 पायदान ऊपर चढ़कर 27वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

ओमरजई ने छलांग लगाई

T20I ऑल-राउंडर्स की अपडेटेड लिस्ट में अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह ओमरजई ने छलांग लगाई। 26 साल के इस खिलाड़ी ने सीरीज के पहले मैच में नाबाद अर्धशतक जड़ा था। हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में 59 रन से मिली जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ियों को फायदा हुआ है। इनमें तेज गेंदबाज नाथन एलिस भी शामिल हैं। एलिस ने पांच विकेट लेने के बाद वनडे गेंदबाजों की लिस्ट में 20 स्थान की छलांग लगाई है और अब वे 20वें नंबर पर आ गए हैं।

ओली को हुआ फायदा

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन की टेस्ट रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। उन्होंने अपने करियर की अब तक की सबसे अच्छी रेटिंग हासिल की है। पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू मैदान पर हाल ही में हुई तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में 21 विकेट लेने के बाद वह टेस्ट गेंदबाजों की सूची में दो पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

टेस्ट बल्लेबाजों की अपडेटेड लिस्ट में पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छी खबर रही। कप्तान बाबर आजम दो पायदान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर और बाएं हाथ के बल्लेबाज शान मसूद चार पायदान ऊपर चढ़कर 37वें स्थान पर पहुंचे।

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